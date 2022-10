УЄФА оприлюднило список претендентів на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують нападник ПСЖ Ліонель Мессі (два голи та два асисти) та форвард Наполі Джованні Сімеоне (два голи).

Також до цього квартету входять вінгер Бенфіки Рафа Сілва (дубль) і нападник Порту Таремі (два забиті м'ячі).

