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АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було

Сьогодні 21:35 4913 0
АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було
#Динамо Київ, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо та АЕК не визначили сильнішого. Кияни втратили шанси на єврокубкову весну.

90' Перріс обстукався з Циганковим, але від захисника м'яч відскочив до голкіпера.

90' ГООООООЛ! Денис Гармаш зрівнює рахунок! Після кутового м'яч відскочив до Гармаша, який прийняв м'яч і пробив низом повз воротаря.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Ще дві заміни в складі АЕКа: замість Росалеса та Дьюрчю на поле вийшли Гонсалес та Наум.

87' Зі штрафного пішла подача, але за м'яч ніхто не зачепився.

86' Діалло знову порушив правила. Усним попередженням обмежився арбітр.

84' Діалло відразу в підкаті зіграв грубо і отримав жовту картку.

83' Також дві заміни від Мірчі Луческу: Діалло дебютував у дорослій команді, замінивши Шепелєва. Також Бєсєдін змінив Ваната.

82' Подвійна заміна в складі АЕКа: Олатунджі та Хрістофору вийшли замість Альтмана та Фаража.

81' ГОООООЛ! Динамо відіграє один гол! З правого флангу подав Тимчик, де найвище вистрибнув Денис Гармаш і поклав м'яч під поперечку.

80' Циганков зі штрафного пробивав - м'яч зачепив сітку із зовнішнього боку воріт.

78' Парріс класно розганяв атаку. Росалес ціною жовтої картки збив ямайця.

77' Енглезу намагався виконати пас у розріз, але трохи засильною вийшла ця передача.

75' Заміна в складі Динамо: замість Буяльського на поле вийшов Парріс.

74' Циганков виконував подачу зі штрафного. Ніхто з динамівців не зміг зачепитися за м'яч.

72' ГОООООЛ! АЕК забиває третій гол! Фараж прорвався з м'ячем і прострілив на Альтмана, який обробив снаряд і пробив з-під двох захисників у дальній кут воріт.

71' Заміна в складі АЕКу: замість Лопеша на поле виходить Мамас.

70' Дьюрчю пробивав зі штрафного - значно вище воріт.

69' Забарний збив суперника перед штрафним майданчиком. Жовта картка захиснику Динамо.

67' Ванат боровся за м'яч на фланзі, але снаряд газону відскочив у руку Владиславу.

65' Заміна від Мірчі Луческу: замість Кабаєва на поле вийшов Гармаш.

64' Тимичик з Густаво боровся перед воротами АЕКа. Арбітр зафіксував штрафний з боку захисника Динамо.

62' Ванат боровся з Томовичем і зміг заробити кутовий.

60' Контролює Динамо м'яч, але без особливого просування вперед.

58' Альтман наважився на дальній удар. Рикошетом від захисника АЕК заробив кутовий.

57' Дьюрчю намагався подати з лівого флангу, але м'яч перелетів усіх.

55' Циганков намагався повернути м'яч грубо в підкаті зіграв. Жовта картка для Віктора.

53' Гол! АЕК виходить вперед! З лівого флангу пішла подача, де Лопеш вистрибнув вище за захисників і пробив головою в дальній кут.

52' АЕК розіграв штрафний - подальший порстріл виявився невдалим.

50' Просили гравці Динамо подивитися арбітра ВАР, але на повторі помітно, що воротар встиг торкнутися м'яча.

49' Циганков виконував пас на хід Тимчик, той оббіг гокліпера і впав. Свисток арбітра мовчить.

47' Кабаєв класно увірвався у штрафний майданчик, але пробив невдало - м'яч в руках у голкіпера.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нічия після 45 хвилин поєдинку.

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

45' ГОООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок! Буяльський скинув на Ваната, той розвіернувся і пробив у ближній кут воріт.

43' Після розіграшу Забарний з льоту пробивав - повз ворота.

42' Ванат увірвався у штрафний майданчик, але до удару справа не дійшла - кутовий.

40' Альтман йшов у боротьбу з Шепелєвим і зазнав ушкодження. Медики на полі надають допомогу хавбеку.

39' Альтман не зміг у стрибку прострілити. Удар від воріт для Динамо.

37' Фараж отримав м'яч у штрафному майданчику Динамо, але завозився і віддав снаряд Ванату.

35' Шепелєв у центрі поля сфолив проти Густаво. Жовта каркта хавбеку Динамо.

34' Сидорчук наважився на дальній удар. Трохи вище воріт пролетів ігровий снаряд.

33' Тимчик втікав по флангу, Дьюрчо був змушений порушувати правила.

32' Понс пробивав за дальньої дистанції. Заслабким вийшов цей постріл - м'яч у Нещерета.

30' Зі штрафного пробивав Енглезе - м'яч влучив у стійку.

28' Чергове закидання на Ваната пішло і знову Владислав опинився в положені "поза грою".

26' Гол! АЕК відкриває рахунок у матчі! Альтман класно ножицями забив після подачі з правого флангу.

25' Циганков виконував подачу з правого флангу. Передача вийшла засильною - м'яч вишойв за межі поля.

23' Енглезе пробивав з-за меж штрафного майданчику. Нещерет забирає м'яч у руки.

21' Кабаєв виконував забігання за спину захиснику, але забіг у офсайд.

19' Шепелєв грубо зіграв проти Понс. Черговий штрафний у центрі поля.

17' АЕК намагався штрафний виконати, але арбітр зафіксував фол в атаці.

15' Росалес прострілював з правого флангу - м'яч прийшов у руки Нещерету.

14' Ванат забив гол після пасу Буяльського, проте боковий суддя підняв прапорець.

12' Томович грубо зіграв проти Буяльського в центрі поля. Штрафний для киян.

11' Закидання на Вівчаренко пішло - голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

9' Ванат боровся за м'яч із захисником і порушив правила.

8' Команди по черзі контролюють м'яч без активного просування вперед.

6' Намагався з гострого кута пробити Дьюрчо - вище воріт пішов м'яч.

5' Вівчаренко збив Фараж на фланзі. Небезпечний штрафний для господарів.

4' Тимчик забігав по флангу після чого послідував простріл на Буяльського. Віталій у дотик пробивав, але голкіпер парирував цей удар.

2' АЕК намагався атакувати правим флангом, але подача пішла в руки Нещерету.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд!

АЕК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Енглезу, Понс, Ледес, Фараж, Альтман, Дьюрчо, Лопеш

Динамо: Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Київське Динамо зіграє проти кіпрського АЕКа у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 15 вересня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.

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