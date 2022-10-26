Луческу: Очікую важкий матч з АЕКом

Динамо очікує важкий матч проти АЕКа у 5 турі Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"АЕК - це хороша команда, побудована на іноземних футболістах, у яких є великий досвід, адже вони грали у найкращих європейських лігах – в Іспанії, Англії, Португалії, тощо, а також на декількох кіпрських гравцях. Я дивився минулий матч, вони виглядають добре. Також у команди дуже хороша фізична форма та й взагалі вони грають у хороший футбол, мають великі можливості для зростання.

Очікую важкий матч, адже суперник перебуває у хорошому функціональному стані. Крім того, у них просто фантастичний стадіон, чудовий газон. Вони тренуються один раз чи двічі на день, перебувають зі своїми сім’ями у чудовій країні. Ми маємо проявити у завтрашній грі величезне бажання, адже ця перемога для нас надзвичайно важлива. Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації, але думаю, ми впораємся", - відзначив Луческу.