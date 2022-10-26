Тренер АЕКа: У Динамо грамотний наставник

Динамо перебуває у хорошій формі перед матчем Ліги Європи проти АЕКа.

Про це розповів головний тренер кіпрського клубу Хосе Луїс Ольтра.

"Завтрашня гра дуже важлива для нас. У нас є історичний шанс вийти з групи. Хочу попросити вболівальників підтримувати нас із самого початку. Нам протистоїть дуже хороша команда, яка додала в порівнянні з минулою нашою зустріччю. Гравці Динамо в хорошій формі, у них грамотний тренер. Але я хочу бачити від своєї команди сміливої та ідеальної гри. Ми маємо виглядати найкращим чином. Я вірю в команду та наших уболівальників. Ми не гратимемо на нічию, хоча нас влаштовує такий результат. У першому матчі (1:0) ми продемонстрували конкурентоспроможну гру. Ми добре попрацювали в обороні, не давали противнику простору, але не утримували м’яч та не догравали атаки. Ми маємо грати агресивніше. Правильний шлях - це гра, яку ми показали в Польщі, і деякі речі можна покращити.

У нашій обоймі 19 гравців, включаючи трьох воротарів. Але цих гравців достатньо, щоб досягти нашої мети. Я маю план на завтрашню гру. Для деяких виконавців це шанс показати свою готовність. Я задоволений усім. Єдиний, хто не зможе взяти участь, це Генрі Андреу. У нас є шанс витримати конкуренцію та увійти в історію разом із командою", - розповів Ольтра.