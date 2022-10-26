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Мудрик готовий перейти у Ньюкасл

Сьогодні 16:55 133 0
Михайло Мудрик може покинути Шахтар
Мудрик готовий перейти у Ньюкасл
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик готовий перейти у Ньюкасл наступного року.

Про це повідомляє Football Insider.

21-річний українець ще більше зміцнив свою репутацію, забивши гол та допомігши своїй команді вирвати нічию у матчі ЛЧ проти Селтіка (1:1).

Одним із багатьох клубів, які уважно стежать за футболістом, є Ньюкасл. Скаути англійського клубу були присутні на матчі в Глазго.

Мудрик має намір перейти в клуб АПЛ наступного року, але може відкласти перехід до кінця сезону, якщо донеччани вийдуть у плей-оф Ліги чемпіонів.

Головний тренер "сорок" Едді Гау є шанувальником гри Мудрика та дав згоду на його трансфер, оскільки хоче підписати гравця для основи команди, який може забивати голи.

Нагадаємо, Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у матчі із Селтіком.

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