Маркевич: Зараз збірна України U21 – єдина світла пляма нашого футболу

Джерело - fanday.net.
Руслан Ротань зміг досягти результату з молодіжною збірною України.
Про це розповів відомий український тренер Мирон Маркевич.
"Ротань – тренер молодіжної збірної, яка вийшла у фінал. Пам’ятаю, коли його призначили було багато крику. Тим більше його команда перші ігри програла. Я тоді ще у федерації працював, намагався його захищати.
Минув час, є результат. На сьогоднішній день молодіжна збірна – це єдина світла пляма нашого футболу", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023.