Маркевич: Зараз збірна України U21 – єдина світла пляма нашого футболу

Руслан Ротань зміг досягти результату з молодіжною збірною України.

Про це розповів відомий український тренер Мирон Маркевич.

"Ротань – тренер молодіжної збірної, яка вийшла у фінал. Пам’ятаю, коли його призначили було багато крику. Тим більше його команда перші ігри програла. Я тоді ще у федерації працював, намагався його захищати.

Минув час, є результат. На сьогоднішній день молодіжна збірна – це єдина світла пляма нашого футболу", - сказав Маркевич.