Головне
Гол Мудрика приніс Шахтарю нічию із Селтіком у 5 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:49 2164
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 17:10 1867
АЕК Ларнака - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:28 952
Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у матчі із Селтіком за версією WhoScored
Сьогодні 09:16 726
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ
Сьогодні 07:00 7001
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 06:52 10955
Визначились 9 учасників плей-оф Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 06:39 1359
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сьогодні 00:38 12721
Шахтар зіграв унічию із Селтіком, Реал поступився Лейпцигу: результати матчів Ліги Чемпіонів
Вчора 23:54 1862
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було
Вчора 23:48 6978
Прямі трансляції

Маркевич: Зараз збірна України U21 – єдина світла пляма нашого футболу

Сьогодні 16:31 147 0
Мирон Маркевич прокоментував роботу Руслана Ротаня
Маркевич: Зараз збірна України U21 – єдина світла пляма нашого футболу
#Мирон Маркевич, #Руслан Ротань

Джерело - fanday.net.

Руслан Ротань зміг досягти результату з молодіжною збірною України.

Про це розповів відомий український тренер Мирон Маркевич.

"Ротань – тренер молодіжної збірної, яка вийшла у фінал. Пам’ятаю, коли його призначили було багато крику. Тим більше його команда перші ігри програла. Я тоді ще у федерації працював, намагався його захищати.

Минув час, є результат. На сьогоднішній день молодіжна збірна – це єдина світла пляма нашого футболу", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО 12721
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було Селтік - Шахтар 1:1. Як це було 6978
Селтік - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2439
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 10955
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО 26640
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ 7001
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10706
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26099 2
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 45868 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38203
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21356
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10019