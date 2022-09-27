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Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023

Сьогодні 20:22 1158 0
Збірна України розгромила Словаччину
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 здобула розгромну перемогу над Словаччиною в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Хет-трик оформив Данило Сікан.

Перший матч Україна - Словаччина відбувся на полі словаків та завершився поразкою синьо-жовтих 2:3.

Євро-2023
Кваліфікація, плей-оф
2 матч, 27 вересня

 Україна U-21 - Словаччина U-21 3:0 (0:0)
Перший матч 2:3

Голи: 1:0 - 48 Сікан, 2:0 - 54 Сікан, 3:0 - 66 Сікан

Завдяки цій перемозі збірна України U-21 пробилася на чемпіонат Європи-2023, який відбуватиметься в Румунії та Грузії з 9 червня по 2 липня.

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