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Рух переміг Галатасарай у матчі Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні 16:15 190 0
Рух провів перший матч другого раунду Юнацької ліги УЄФА.
Рух переміг Галатасарай у матчі Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Рух переграв Галатасарай у матчі другого раунду Юнацької ліги УЄФА.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

Юнацька ліга УЄФА
Другий раунд плей-оф чемпіонів.
26 жовтня

Галатасарай (Стамбул, Туреччина) – Рух (Львів, Україна) 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Столярчук, 0:2 - 8 Ердем (автогол), 1:2 - 34 Акман, 1:3 - 79 Добрянський

Попередження: Підгурський, 33, Пастух, 41, Кітела, 51.

Рух U-19: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Підгурський, Сапуга, Федор О. (Бойко, 88), Пастух (Добрянський, 50), Столярчук, Федор А (Ніколаєв, 82).

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