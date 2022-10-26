Рух переміг Галатасарай у матчі Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Рух переграв Галатасарай у матчі другого раунду Юнацької ліги УЄФА.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.
Юнацька ліга УЄФА
Другий раунд плей-оф чемпіонів.
26 жовтня
Галатасарай (Стамбул, Туреччина) – Рух (Львів, Україна) 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Столярчук, 0:2 - 8 Ердем (автогол), 1:2 - 34 Акман, 1:3 - 79 Добрянський
Попередження: Підгурський, 33, Пастух, 41, Кітела, 51.
Рух U-19: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Підгурський, Сапуга, Федор О. (Бойко, 88), Пастух (Добрянський, 50), Столярчук, Федор А (Ніколаєв, 82).