Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повернеться до складу команди на матч Ліги Європи з Шерифом.

Про це розповів головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг.

Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo is back with our squad, yes. It’s not so difficult: he was out for one game and back in the squad now”. 🚨🇵🇹 #MUFC



“Harry Maguire has a role to play. On his way back and now has to get back into these games”. pic.twitter.com/EbMQgcBScV