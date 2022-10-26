Головне
Гол Мудрика приніс Шахтарю нічию із Селтіком у 5 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:49 1852
АЕК Ларнака - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 819
Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у матчі із Селтіком за версією WhoScored
Сьогодні 09:16 495
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ
Сьогодні 07:00 5422
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 06:52 10797
Визначились 9 учасників плей-оф Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 06:39 1134
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сьогодні 00:38 9740
Шахтар зіграв унічию із Селтіком, Реал поступився Лейпцигу: результати матчів Ліги Чемпіонів
Вчора 23:54 1733
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було
Вчора 23:48 6696
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО
Вчора 23:31 23403
Прямі трансляції

Степаненко: Боротимемося з Лейпцигом за вихід у плей-оф

Сьогодні 11:56 124 0
Капітан Шахтаря розповів про нічию з Селтіком
Степаненко: Боротимемося з Лейпцигом за вихід у плей-оф
#Ліга чемпіонів, #Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Нічия в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік (1:1) - справедливий результат.

Про це розповів капітан "гірників" Тарас  Степаненко.

"Для нас це була складна гра. Селтік грав дуже добре, але ми були терплячі, дочекалися моменту і забили. Ми могли забити ще раз, але для нас це добрий результат. У нас був другий шанс забити, але Селтік теж мав шанси, тому я вважаю, що нічия - це справедливий результат. Для нас це краще, але обидві команди заслужили на нічию".

  Актуально: Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у матчі із Селтіком

"Вихід із групи? Чому б і ні? На початку групового етапу ніхто не думав, що ми можемо так грати. Тепер ми маємо можливість продовжити участь у Лізі чемпіонів. Ми виграли перший матч у Лейпцига, тому боротимемося за перемогу й у фінальній грі", - сказав Степаненко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО 9740
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ 5422
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було Селтік - Шахтар 1:1. Як це було 6696
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 10797
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО 23403
Селтік - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2412
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11233 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38202
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13663
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14088
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14032
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 21237