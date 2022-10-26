Степаненко: Боротимемося з Лейпцигом за вихід у плей-оф

Джерело - УЄФА.
Нічия в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік (1:1) - справедливий результат.
Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.
"Для нас це була складна гра. Селтік грав дуже добре, але ми були терплячі, дочекалися моменту і забили. Ми могли забити ще раз, але для нас це добрий результат. У нас був другий шанс забити, але Селтік теж мав шанси, тому я вважаю, що нічия - це справедливий результат. Для нас це краще, але обидві команди заслужили на нічию".
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"Вихід із групи? Чому б і ні? На початку групового етапу ніхто не думав, що ми можемо так грати. Тепер ми маємо можливість продовжити участь у Лізі чемпіонів. Ми виграли перший матч у Лейпцига, тому боротимемося за перемогу й у фінальній грі", - сказав Степаненко.