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Селтік - Шахтар 1:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Селтік не визначили сильнішого в межах 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА
5 тур, 25 жовтня

Селтік - Шахтар 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Якумакіс, 1:1 - 58 Мудрик

Селтік: Гарт, Тейлор, Йєнц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате (Тернбулл 84), О’Райлі, Якумакіс, Хакшабанович (Маеда 65), Абада (Форрест 66), Фурухасі (Муй 66)

Запасні: Бейн, Зігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабей, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк 90), Зубков, Судаков (Кривцйов 90), Траоре (Сікан 57)

Запасні: Пятов, Шевченко, Кривцов, Козік, Конопля, Джурасек, Кулаков, Топалов, Петряк, Тотовицький, Криськів, Сікан

Жовті картки: Матвієнко 31, Бондар 50, Степаненко 56, Зубков 90

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