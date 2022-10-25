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Шахтар зіграв унічию із Селтіком, Реал поступився Лейпцигу: результати матчів Ліги Чемпіонів

Вчора 23:54 688 0
Результати матчів 5-го туру Ліги Чемпіонів
Шахтар зіграв унічию із Селтіком, Реал поступився Лейпцигу: результати матчів Ліги Чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 жовтня, у 5 турі Ліги чемпіонів відбулося 8 матчів.

Ліга чемпіонів УЄФА
5 тур, 25 жовтня

Зальцбург - Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Ковачич, 1:1 - 49 Адаму, 1:2 - 64 Гаверц

Севілья - Копенгаген 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Ен Несірі, 2:0 - 88 Іско, 3:0 - 90+2 Монтельє

Бенфіка - Ювентус 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 17 Сілва, 1:1 - 21 Кін, 2:1 - 28 Маріу (пен), 3:1 - 35 Сілва, 4:1 - 50 Сілва, 4:2 - 77 Мілік, 4:3 - 79 Маккенні

Боруссія Дортмунд - Манчестер Сіті 0:0

Динамо Загреб - Мілан 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Габбія, 0:2 - 49 Леау, 0:3 - 59 Жиру (пен), 0:4 - 69 автогол Любічич

ПСЖ - Маккабі Хайфа 7:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 19 Мессі, 2:0 - 32 Мбаппе, 3:0 - 35 Неймар, 3:1 - 38 Сек, 4:1 - 45 Мессі, 4:2 - 50 Сек, 5:2 - 64 Мбаппе, 6:2 - 67 автогол Голдберг, 7:2 - 84 Солер

РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Гвардіол, 2:0 - 18 Нкунку, 2:1 - 44 Вінісіус, 3:1 - 81 Вернер, 3:2 - 90+4 Родріго

Селтік - Шахтар 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Якумакіс, 1:1 - 58 Мудрик

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