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Траоре та Мудрик - в старті Шахтаря на матч з Селтіком

Сьогодні 20:54 241 0
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом
Траоре та Мудрик - в старті Шахтаря на матч з Селтіком
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Селтік: Гарт, Тейлор, Йєнц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате, О’Райлі, Якумакіс, Хакшабанович, Абада, Фурухасі

Запасні: Бейн, Зігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабей, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Кривцов, Козік, Конопля, Джурасек, Кулаков, Топалов, Петряк, Тотовицький, Криськів, Сікан

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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