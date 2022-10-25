Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у п'ятому турі Ліги чемпіонів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Селтік: Гарт, Тейлор, Йєнц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате, О’Райлі, Якумакіс, Хакшабанович, Абада, Фурухасі
Запасні: Бейн, Зігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабей, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Траоре
Запасні: Пятов, Шевченко, Кривцов, Козік, Конопля, Джурасек, Кулаков, Топалов, Петряк, Тотовицький, Криськів, Сікан
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.