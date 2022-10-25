Головне
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:18 1745
Романчук пропустить чемпіонат світу на короткій воді
Сьогодні 14:10 101
Дебелко — найкращий гравець 9 туру УПЛ
Сьогодні 13:39 114
Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа
Сьогодні 11:50 212
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:17 402
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 22:55 1453
Емері - новий головний тренер Астон Вілли
Вчора 22:37 518
Збірна України виборола срібло у швидкісній стрільбі з пістолета на ЧС-2022
Вчора 22:11 272
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:35 5381
Соболь продовжив контракт з Брюгге
Вчора 19:25 418
Прямі трансляції

Циганик обурений позицією Шахтаря щодо перенесення матчів

Сьогодні 14:36 206 0
Ігор Циганик прокоментував перенесення матчів Шахтаря
Циганик обурений позицією Шахтаря щодо перенесення матчів
#Чемпіонат України, УПЛ, #Ігор Циганик, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар навмисно маніпулює з датами матчів УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

"Мені закидали, що я надто багато говорив про перенесення поєдинку Шахтар – Львів. Тепер і Минай погодився перенести матч з Шахтарем. Ви ж зрозумійте, ми так чемпіонат до 2026 року не закінчимо, якщо будемо стільки переносити.

Мене ця ситуація трохи здивувала. Тобто поєдинок з Динамо нема куди переносити, а от з Минаєм ми знову просимо переносу? Якшо так, то так. Чесно кажучи, не хочу більше на цьому наголошувати. Якщо всім однаково, то хай буде так", – сказав Циганик.

Нагадаємо, матч Шахтаря з Минаєм перенесено.

Коментарі ()
Популярне зараз
Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села? Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села? 5652
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 5381
Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу 2263
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 10618 4
Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3468
Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? 7107 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 35833
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13649
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 214105
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186773
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6872
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25319