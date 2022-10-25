Циганик обурений позицією Шахтаря щодо перенесення матчів

Шахтар навмисно маніпулює з датами матчів УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

"Мені закидали, що я надто багато говорив про перенесення поєдинку Шахтар – Львів. Тепер і Минай погодився перенести матч з Шахтарем. Ви ж зрозумійте, ми так чемпіонат до 2026 року не закінчимо, якщо будемо стільки переносити.

Мене ця ситуація трохи здивувала. Тобто поєдинок з Динамо нема куди переносити, а от з Минаєм ми знову просимо переносу? Якшо так, то так. Чесно кажучи, не хочу більше на цьому наголошувати. Якщо всім однаково, то хай буде так", – сказав Циганик.