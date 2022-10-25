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Бондаренко: Приїхали на матч з Селтіком за результатом

Сьогодні 12:38 143 0
Артем Бондаренко висловився щодо майбутнього матчу групової стадії Ліги чемпіонів проти Селтіка.
Бондаренко: Приїхали на матч з Селтіком за результатом
#Селтік, #Шахтар, #Артем Бондаренко

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар намагатиметься показати свою гру у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Селтіка.

Про це розповів півзахисник гірників Артем Бондаренко.

"Очікуємо дуже непростої гри. Вивчили Селтік і поважаємо суперника - це гарна команда, яка демонструє інтенсивний футбол, створює багато моментів. Тим паче за підтримки своїх уболівальників вони здатні завдати ще більше проблем. Однак ми готові до цього й намагатимемося показати свою гру. Ми приїхали сюди за результатом і прагнемо зробити ще один крок до нашої мрії - кваліфікації до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Зараз у нас дуже напружений графік - багато переїздів, багато матчів. І мені як гравцеві рішення перенести наш поєдинок в чемпіонаті дало більше часу на відпочинок, адже ми витрачаємо чимало часу на довгі й важкі переїзди. Гадаю, нам це піде на користь, тому що ми будемо свіжішими і зможемо продемонструвати свій футбол", - розповів Бондаренко.

Нагадаємо, що матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, у Глазго і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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