Шахтар намагатиметься показати свою гру у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Селтіка.

Про це розповів півзахисник гірників Артем Бондаренко.

"Очікуємо дуже непростої гри. Вивчили Селтік і поважаємо суперника - це гарна команда, яка демонструє інтенсивний футбол, створює багато моментів. Тим паче за підтримки своїх уболівальників вони здатні завдати ще більше проблем. Однак ми готові до цього й намагатимемося показати свою гру. Ми приїхали сюди за результатом і прагнемо зробити ще один крок до нашої мрії - кваліфікації до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Зараз у нас дуже напружений графік - багато переїздів, багато матчів. І мені як гравцеві рішення перенести наш поєдинок в чемпіонаті дало більше часу на відпочинок, адже ми витрачаємо чимало часу на довгі й важкі переїзди. Гадаю, нам це піде на користь, тому що ми будемо свіжішими і зможемо продемонструвати свій футбол", - розповів Бондаренко.