ПСЖ зацікавлений у трансфері 16-річного бразильця

ПСЖ зацікавився 16-річним бразильцем.

ПСЖ зацікавився у послугах 16-річного бразильського форварда з Палмейрасу Ендріка.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Радник парижан Луїш Кампуш уже вирушив до Бразилії і розпочав неофіційні переговори з клубом, а також нещодавно особисто переглядав його у матчі чемпіонату Бразилії.

Клаусула в контракті Ендріка становить 60 млн євро, але ПСЖ спробує підписати молодого футболіста за 30 млн євро.

Ендрік – вихованець Палмейрас. Він дебютував за першу команду у віці 16 років, вже зіграв 3 матчі. Цього сезону у складі U-20 забив 6 м'ячі у 7 зустрічах.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт з Рамосом.