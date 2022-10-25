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ПСЖ зацікавлений у трансфері 16-річного бразильця

Сьогодні 15:10 33 0
ПСЖ зацікавився 16-річним бразильцем.
ПСЖ зацікавлений у трансфері 16-річного бразильця
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

ПСЖ зацікавився у послугах 16-річного бразильського форварда з Палмейрасу Ендріка.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Радник парижан Луїш Кампуш уже вирушив до Бразилії і розпочав неофіційні переговори з клубом, а також нещодавно особисто переглядав його у матчі чемпіонату Бразилії.

Клаусула в контракті Ендріка становить 60 млн євро, але ПСЖ спробує підписати молодого футболіста за 30 млн євро.

Ендрік – вихованець Палмейрас. Він дебютував за першу команду у віці 16 років, вже зіграв 3 матчі. Цього сезону у складі U-20 забив 6 м'ячі у 7 зустрічах.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт з Рамосом.

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