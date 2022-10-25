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Селтік - Шахтар 1:1. Як це було

Вчора 23:48 5024 0
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар та Селтік зіграли внічию в 5-у турі Ліги чемпіонів.

90' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Судакова та Мудрика на поле вийшли Кривцов та Петряк.

90' Три хвилини додав арбітр до осноновго часу.

90' Зубков втратив м'яч на фланзі і у підкаті намагався повернути м'яч за що отрима жовту картку.

89' Юранович виконував крос і заробив кутовий для своєї команди.

87' О'Райлі пробивав у дотик після рикошету і трохи повз ворота пройшов м'яч.

85' Знову Муй прострілював з правого флангу - Михайліченко перехопив цю передачу.

84' Заміна в складі Селтіка: замість Хатате гру продовжив Тернбулл.

82' Мудрик відпасував на Сікана, той пробивав у дотик. М'яч заблокував захисник.

80' Муй виконував подачу чергову - Трубін забирає м'яч в руки.

78' Тейлор прострілював у штрафний майданчик Селтіка, але на дальній стійці партнерів не опинилося.

76' Простріл на Муя пішов, Бондар розрядив ситуацію, вибивши м'яч подалі.

75' З лівого флангу в штрафний майданчик Шахтаря пішла подача - Трубін вибиває м'яч подалі.

73' По черзі команди контроюють м'яч, більш відкритий футбол демонструють команди в останні хвилини.

71' Мудрик втік у контратаку і відпасував на Сікана, який не забив у порожні ворота. Втрачена можливість для нападника Шахтаря.

69' Маеда увірвався у штрафний майданчик і прострілював у центр, але від Михайліченка м'яч пішов на кутовий.

68' Судаков помилився з передачею і Матвієнку довелося вибивати м'яч за межі поля.

67' Контролюють "гірники" м'яч, поступово розвиваючи позиційну атаку.

65' Потрійна заміна в складі Селтіка: замість Хакшабановича, Фурухасі, та Абада на поле вийшли Маеда, Муй та Форрест.

62' Фурухасі вийшов один на один проти Трубіна, але японець влучив в українського голкіпера, який вчасно вийшов з воріт.

60' Мудрик у центрі поля помилився з передачею, але Фурухасі в боротьбі проти двох захисників втратив м'яч.

58' ГООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Втікли "гірники" в контратаку, Мудрик отримав м'яч, змістився у центр і потужно пробив під поперечку!

57' Заміна в складі Шахтаря: замість Траоре на поле вийшов Сікан.

56' Степаненко збив Фурухасі. Чергова жовта для гравця Шахтаря.

54' Мудрик віддав пас на Траоре, той продовжив пасом на дальню стійку, де замикав Зубков. Олександр пробив у сітку із зовнішнього боку воріт.

53' Бондар помилився у дриблінгу біля своїх воріт. На щастя для Валерія партнер вибив м'яч подалі від власних воріт.

52' Мудрик намагався знайти передачею Тейлора на протилежному фланзі - невдало, господарі перехопили м'яч.

50' Бондар зірвав атаку, збивши Якумакіса. Жовта картка захиснику Шахтаря.

49' Судаков намагався віддати розрізний пас на Мудрика, але до Михайла м'яч не дійшов.

47' Фурухасі у центрі поля збив  Мудрика, штрафний для "гірників".

46'  Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Селтік мінімально переграє Шахтар після 45 хвилин гри.

44' Декілька разів поспіль Мудрик намагався подати, але постійно захисники Селтіка вибивали м'яч подалі від своїх воріт.

43' Тейлор прострілював з флангу - до Траоре м'яч не дійшов. Кутовий для "гірників".

42' Мудрик після класного розрізного пасу вийшов один на один, але Михайло влучив у Гарта.

40' Вирішили господарі розіграти кутовий, однак подача виявилася засильною і м'яч вийшов за межі поля.

38' Бондаренко втратив м'яч у центрі поля. Якумакіс пробивав з-за меж штрафного, але Трубін врятував свою команду.

36' Пішла подача зі стандарту, проте м'яч від захисника Шахтаря пішов на кутовий.

35' Лукас Тейлор збив суперника на фланзі. Штрафний для Селтіка.

33' Гол! Шахтар пропускає! Грег Тейлор прострілив з лівого флангу, м'яч відскочив до Якумакіса, який відправив ігровий снаряд повз Трубіна.

32' Пішла подача зі стандрату - "гірники" відбиваються.

31' Матвієнко помилився з прийомом м'яча і був змушений збивати суперника. Жовта картка захиснику Шахтаря.

30' Траоре наважився на удар з дуже дальньої дистанції. М'яч пішов у руки Гарту.

29' Абада забігав по флангу, проте боковий арбітр зафіксував положення "поза грою".

28' Виконував Матвієнко закидання на Мудрика. Михайло навіть не пішов на м'яч, бо голкіпер вийшов з воріт і перехопив передачу.

26' Мудрик увійшов у штрафний майданчик і виконував подачу, але до м'яча ніхто не дістався.

25' О'Райлі класний обвідний удар виконував, трошки повз ворота пішов м'яч.

24' Пішло закидання на Михайліченка, але Богдан трохи не встиг до м'яча.

23' Пішла подача на Якумакіса, але удар грека пішов повз ворота.

22' Насіли гравці Селтіка на штрафний майданчик "гірників", однак до удару справа поки не доходить.

20' Бондаренко поставив корпус у центрі поля і зміг заробити штрафний удар.

18' Судаков на газоні опинився, але без допомоги медиків зміг гру продовжити.

16' Мудрик подавав з кутового, м'яч відскочив до Михайліченка, який наважився на удар. Постріл Богдана був заблокований.

15' Юранович виконував подачу на дальню стійку, але удар Хакшабановича вийшов невдалим.

14' Степаненко намагався знайти дальньою передачею Зубкова, але Олександр не зміг обробити м'яч і віддав його супернику.

12' Михайліченко подавав на Траоре - захисник вибив м'яч головою.

10' Шахтар контролює м'яч, але з-під пресингу Селтіка дуже важко вийти гравцям Шахтаря.

8' Пробивав з-за меж штрафного Якумакі - вище воріт пішов м'яч.

6' Закидання на дальню стійку пішло, але "гірники" відбилися.

4' Пішла подача зі стандарту, але м'яч від захисника пішов за межі поля.

3' Якумакіс заробив штрафний на фланзі в боротьбі з Бондаренком.

2' Намагався Абада прострілити з правого флангу - м'яч заблокував захисник.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Селтік: Гарт, Тейлор, Йєнц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате, О’Райлі, Якумакіс, Хакшабанович, Абада, Фурухасі

Запасні: Бейн, Зігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабей, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Кривцов, Козік, Конопля, Джурасек, Кулаков, Топалов, Петряк, Тотовицький, Криськів, Сікан

Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться у вівторок, 25 жовтня, на стадіоні Селтік Парк у Глазго. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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