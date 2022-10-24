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Кривбас - Інгулець 2:1: Огляд матчу

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Огляд матчу Кривбас - Інгулець
Кривбас - Інгулець 2:1: Огляд матчу
#Інгулець, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 9 туру УПЛ Кривбас переміг Інгулець.

Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 24 жовтня

Кривбас - Інгулець 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 -72 Дебелко, 2:0 - 74 Дебелко, 2:1 - 78 Кравчук 

Вилучення: 61 Смоляков

Попередження: Смоляков, 8, Запорожець, 82, Сидоренко, 90+2

Кривбас: Сарнавський, Якімець, Ловріч, Семенов, Дібанго, Капіч, Хомченовський, Задерака (Микитишин, 46), Татарков, Дебелко (Устименко, 85), Банада (Кораблін, 70).

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Опанасенко.

Інгулець: Кучер, Запорожець (Блізніченко, 85), Клименко, Марусич (Кравчук, 70), Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Саків, Кухарук (Одарюк, 70).

Запасні: Паламарчук, Коробенко, Нагієв, Поспєлов, Резепов.

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