Мар'ян Швед напередодні тренувався індивідуально

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич визначився із заявкою на гостьовий матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Селтіком.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік

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Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

До заявки донеччан не потрапив Мар’ян Швед, який напередодні тренувався індивідуально.

Матч Селтік - Шахтар відбудеться 25 жовтня в Глазго на стадіоні Селтік Парк. Початок о 22:00 за київським часом.

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