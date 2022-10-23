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Кривбас зіграє з Інгульцем у новому комплекті ретро-форми

Сьогодні 18:40 146 0
Матч відбудеться 24 жовтня, початок о 13:00
Кривбас зіграє з Інгульцем у новому комплекті ретро-форми
#Інгулець, #Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

Матч 9 туру з Інгульцем Кривбас присвячує своєму рідному місту та всім криворіжцям, які працюють та боронять наш рідний край. Кожному, хто з гордістю може сказати: Кривий Ріг - моє місто!

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

24 жовтня команда вийде на поле в новому ексклюзивному комплекті ретро-форми, що була зроблена до визначної для клубу дати - 30-річчя виходу Кривбасу до Вищої ліги.

Всупереч всім труднощам ми продовжуємо творити нову історію великого клубу, славити традиції криворізького футболу, адже Кривбас - це ми!

Матч Кривбас - Інгулець відбудеться 24 жовтня. Початок о 13:00.

Нагадаємо Олександрія переграла Кривбас у матчі з двома червоними.

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