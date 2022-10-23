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Барселона розгромив Атлетік, Еспаньйол зіграв внічию з Ельче: результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Вчора 23:55 618 0
Барселона розгромив Атлетік, Еспаньйол зіграв внічию з Ельче: результати матчів 11 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Ельче, #Еспаньйол

Джерело - Чемпіон.

У 11 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 23 жовтня

Еспаньйол - Ельче 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Мілья, 1:1 - 24 Пуадо, 2:1 - 67 Бретвейт, 2:2 - 82 Верду

Бетіс - Атлетіко 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Грізманн, 0:2 - 71 Грізманн, 1:2 - 84 Фекір

Вільярреал - Альмерія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Мелеро, 1:1 - 56 Баена, 2:1 - 90+4 Джексон

Жирона - Осасуна 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 37 Барха, 1:1 - 45+1 Лопес

Барселона - Атлетік 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Дембеле, 2:0 - 18 Роберто, 3:0 - 22 Левандовський, 4:0 - 73 Торрес

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