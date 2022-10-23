Барселона розгромив Атлетік, Еспаньйол зіграв внічию з Ельче: результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 11 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 23 жовтня
Еспаньйол - Ельче 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Мілья, 1:1 - 24 Пуадо, 2:1 - 67 Бретвейт, 2:2 - 82 Верду
Бетіс - Атлетіко 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Грізманн, 0:2 - 71 Грізманн, 1:2 - 84 Фекір
Вільярреал - Альмерія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Мелеро, 1:1 - 56 Баена, 2:1 - 90+4 Джексон
Жирона - Осасуна 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 37 Барха, 1:1 - 45+1 Лопес
Барселона - Атлетік 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 12 Дембеле, 2:0 - 18 Роберто, 3:0 - 22 Левандовський, 4:0 - 73 Торрес