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Лілль вирвав перемогу у Монако, Ренн здолав Анже: результати матчів 12 туру Ліги 1

Вчора 23:51 380 0
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Лілль вирвав перемогу у Монако, Ренн здолав Анже: результати матчів 12 туру Ліги 1
#Анже, #Монако, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 жовтня, у 12-му турі французької Ліги 1 відбулося сім матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
12 тур, 23 жовтня

Анже - Ренн 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Гуірі, 1:12 - 53 Салама, 1:2 - 90+2 Маєр (пен)

Клермон - Брест 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Кастільйо, 0:2 - 54 Онора, 0:3 - 68 Ле Дуарон, 1:3 - 89 Аллевіна

Реймс - Осер 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 Балогун, 1:1 - 33 Н'янг, 2:1 - 87 Дзунья

Труа - Лор'ян 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Лапорте (авт), 1:1 - 50 Діарра, 2:1 - 61 Лопеш, 2:2 - 81 Буагар

Тулуза - Страсбур 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Руао, 2:0 - 55 Деягере, 2:1 - 65 Мотіба, 2:2 - 73 Гамейро

Ніцца - Нант 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Ганаго, 1:1 - 90+6 Пепе (пен)

Лілль - Монако 4:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 22 Александро, 1:1 - 34 Сілва, 2:1 - 39 Кабелла, 2:2 - 44 Дісасі, 2:3 - 53 Єддер, 3:3 - 62 Кабелла, 4:3 - 71 Бамба

Турнірна таблиця:

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