Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 9 туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Ігор Когут на 85-й хвилині.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 23 жовтня
Металіст - Дніпро-1 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Когут
Металіст: Костик, Шопін, Мизюк, Федорів (Порох, 46), Каплієнко (Клименчук, 46), Чайковський (Багачинський, 83), Танковський (Чідомере, 64), Панасенко (Демченко, 59), Підлепенець, Книш, Прядун
Дніпро-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк, Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк (Когут, 54), Танчик (Кононов, 83), Довбик
Жовті картки: Танковський 40, Бабенко 53, Демченко 62, Сарапій 76, Чідомере 77, Кононов 88, Когут 90+1
Червона картка: Книш 89