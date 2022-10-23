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Аталанта з Маліновським поступилася Лаціо: результати 11 туру Серії А

Сьогодні 20:57 396 0
Українець вийшов на заміну у перерві матчу
Аталанта з Маліновським поступилася Лаціо: результати 11 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Удінезе, #серія а

Джерело - Чемпіон.

У 11 турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Зокрема Аталанта вдома поступилася Лаціо. Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу, але не зміг врятувати команду від поразки.

Чемпіонат Італії - Серія А

11 тур, 23 жовтня

Удінезе - Торіно 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Айна, 1:1 - 26 Делофеу, 1:2 - 69 Пеллегрі

Болонья - Лечче 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Арнаутович (пен), 2:0 - 35 Фергюсон

Аталанта - Лаціо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Дзакканьї, 0:2 - 52 Андерсон

Сьогодні в чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:

21:45 Рома - Наполі

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