Аталанта з Маліновським поступилася Лаціо: результати 11 туру Серії А

Українець вийшов на заміну у перерві матчу

Джерело - Чемпіон.

У 11 турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Зокрема Аталанта вдома поступилася Лаціо. Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу, але не зміг врятувати команду від поразки.

Чемпіонат Італії - Серія А

11 тур, 23 жовтня

Удінезе - Торіно 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Айна, 1:1 - 26 Делофеу, 1:2 - 69 Пеллегрі

Болонья - Лечче 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Арнаутович (пен), 2:0 - 35 Фергюсон

Аталанта - Лаціо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Дзакканьї, 0:2 - 52 Андерсон

Сьогодні в чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:

21:45 Рома - Наполі