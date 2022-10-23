Аталанта з Маліновським поступилася Лаціо: результати 11 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 11 турі італійської Серії А відбулося три матчі.
Зокрема Аталанта вдома поступилася Лаціо. Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу, але не зміг врятувати команду від поразки.
Чемпіонат Італії - Серія А
11 тур, 23 жовтня
Удінезе - Торіно 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Айна, 1:1 - 26 Делофеу, 1:2 - 69 Пеллегрі
Болонья - Лечче 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Арнаутович (пен), 2:0 - 35 Фергюсон
Аталанта - Лаціо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Дзакканьї, 0:2 - 52 Андерсон
Сьогодні в чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:
21:45 Рома - Наполі