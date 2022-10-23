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Дніпро-1 мінімально здолав Металіст у 9 турі УПЛ

Сьогодні 15:36 232 0
Єдиний гол забив Ігор Когут
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст у 9 турі УПЛ
#Металіст, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 9 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Ігор Когут на 85-й хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 23 жовтня

Металіст - Дніпро-1 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Когут

Металіст: Костик, Шопін, Мизюк, Федорів (Порох, 46), Каплієнко (Клименчук, 46), Чайковський (Багачинський, 83), Танковський (Чідомере, 64), Панасенко (Демченко, 59), Підлепенець, Книш, Прядун

Дніпро-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк, Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк (Когут, 54), Танчик (Кононов, 83), Довбик

Жовті картки: Танковський 40, Бабенко 53, Демченко 62, Сарапій 76, Чідомере 77, Кононов 88, Когут 90+1

Червона картка: Книш 89

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