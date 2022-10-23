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Гол Антюха приніс Зорі перемогу над Вересом у 9 турі УПЛ

Сьогодні 15:13 208 0
Луганці мінімально здолали свого суперника
Гол Антюха приніс Зорі перемогу над Вересом у 9 турі УПЛ
#Верес, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Вересом у 9 турі УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1 на користь луганців. Єдиний гол у матчі забив Антюх.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 23 жовтня

Верес - Зоря 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Антюх

Верес: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц, Кучеров, Дахновський (Сергійчук, 71), Шарай (Лебеденко, 71), Пасіч Г., Гайдучик (Шестаков, 71)

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко (Мишньов, 76), Шахов, Булеца (Бражко, 65), Кірюханцев (Луньов, 76), Русин (Хлань, 88), Нагнойний (Антюх, 65)

Жовті картки: Вовченко 14, Нагнойний 37, Пасіч 56, Данченко 75

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