Конопля та Швед займалися індивідуально перед матчем з Селтіком

Матч з Селтіком у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 25 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 22 жовтня, троє гравців Шахтаря були відсутні в основній групі команди на тренуванні.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

За індивідуальною програмою займалися Юхим Конопля, Мар’ян Швед та Олег Очеретько. Деталі такого рішення наразі не повідомляються.

Матч з Селтіком у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 25 жовтня.