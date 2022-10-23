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Конопля та Швед займалися індивідуально перед матчем з Селтіком

Сьогодні 13:54 131 0
Матч з Селтіком у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 25 жовтня
Конопля та Швед займалися індивідуально перед матчем з Селтіком
#Селтік, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 22 жовтня, троє гравців Шахтаря були відсутні в основній групі команди на тренуванні.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

За індивідуальною програмою займалися Юхим Конопля, Мар’ян Швед та Олег Очеретько. Деталі такого рішення наразі не повідомляються.

Матч з Селтіком у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 25 жовтня.

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