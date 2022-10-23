Конопля та Швед займалися індивідуально перед матчем з Селтіком

Джерело - Чемпіон.
Вчора, 22 жовтня, троє гравців Шахтаря були відсутні в основній групі команди на тренуванні.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
За індивідуальною програмою займалися Юхим Конопля, Мар’ян Швед та Олег Очеретько. Деталі такого рішення наразі не повідомляються.
Матч з Селтіком у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 25 жовтня.
👀 Увага – на Лігу чемпіонів!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 22, 2022
Розпочали підготовку до битви із «Селтіком» 👊
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