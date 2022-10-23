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Реал виграв у Севільї: результати 11 туру Ла-Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, у межах 11 туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 22 жовтня

Райо Вальєкано - Кадіс 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 44 Палазон, 2:0 - 45+1 Рівера, 3:0 - 63 Лежон, 4:0 - 79 Перес, 4:1 - 82 автогол Балью, 5:1 - 89 Лежон

Вальядолід - Реал Сосьєдад 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Леон

Валенсія - Мальорка 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Кавані (пен), 1:1 - 66 Мурікі (пен), 1:2 - 83 Канг Ін

Реал Мадрид - Севілья 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Модрич, 1:1 - 54 Ламела, 2:1 - 79 Лукас, 3:1 - 81 Вальверде

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