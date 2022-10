Матч проти Манчестер Юнайтед став для захисника Челсі Сесара Аспілікуети 333-м в АПЛ у складі команди.

Про це повідомляє журналіст Нізар Кінселла.

Іспанець за цим показником наздогнав колишнього воротаря команди Петра Чеха.

Більше у Прем'єр-лізі за "синіх" провели тільки 2 гравці. Це Френк Лемпард (429 матчів) та Джон Террі (492).

