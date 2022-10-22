Дитячий тренер Миная загинув боронячи Україну

Дитячий тренер Миная Руслан Чума загинув на війні, боронячи Україну від країни-терориста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Спеціаліст був тренером філіалу ФК Миная в селі Порошково.

"3 червня Руслану Вікторовичу виповнилось 45 років. Ми назавжди запам‘ятаємо його порядним і чуйним. Для підопічних він залишиться тактовним і терплячим тренером, а для своїх дітей - найкращим батьком. У Руслана Вікторовича залишилось двоє синів - юні футболісти. Футбольний клуб Минай буде підтримувати родину нашого героя та забезпечить хлопців всім необхідним для тренувань".

"ФК Минай висловлює глибокі співчуття рідним та близьким українського героя! Ми пам‘ятаємо, якою ціною здобуваємо свободу. Ніколи не пробачимо окупанту його криваві вчинки",- йдеться у заяві клубу.