Олександрія переграла Львів у 9 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія здобула перемогу над Львовом у межах 9-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 22 жовтня
Олександрія - Львів 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Калітвінцев, 2:0 - 67 Цуріков
Олександрія: Білик, Мельник, Бабогло, Дришлюк, Калітвінцев (Шулянський 84), Третьяков, Мірошніченко, Кожушко (Кобзар 72), Демченко, Цуріков, Рибалка (Ковалець 72)
Лава запасних: Горох, Ковалець, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв
Львів: Ільющенков, Муравський, Никитюк, Васильєв, Мильченко, Шишка (Крушинський 52), Бойко (Мишенко 52), Полегенько, Грисьо, Бугай, Нич
Лава запасних: Пономаренко, Мишенко, Вовкун, Сасовський, Якимів, Крушинський, Танчак, Михайлів, Михавко
Жовта картка: Никитюк 2