Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Вчора 19:53 731
Secret з українцем обіграли Thunder і гарантували бронзу The International 2022
Сьогодні 18:17 134
Олександрія переграла Львів у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 114
Куліш виграв чемпіонат світу і завоював ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 16:31 182
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 15:57 4013
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 15:42 493
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 13:49 3032
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:29 256
Усик отримав спеціальний пояс від WBC
Сьогодні 11:14 338
Експершу ракетку світу Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу
Вчора 20:40 562
Прямі трансляції

Олександрія переграла Львів у 9 турі УПЛ

Сьогодні 16:59 114 0
Господарі здобули впевнену перемогу
Олександрія переграла Львів у 9 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула перемогу над Львовом у межах 9-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 22 жовтня

Олександрія - Львів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Калітвінцев, 2:0 - 67 Цуріков

Олександрія: Білик, Мельник, Бабогло, Дришлюк, Калітвінцев (Шулянський 84), Третьяков, Мірошніченко, Кожушко (Кобзар 72), Демченко, Цуріков, Рибалка (Ковалець 72)

Лава запасних: Горох, Ковалець, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв

Львів: Ільющенков, Муравський, Никитюк, Васильєв, Мильченко, Шишка (Крушинський 52), Бойко (Мишенко 52), Полегенько, Грисьо, Бугай, Нич

Лава запасних: Пономаренко, Мишенко, Вовкун, Сасовський, Якимів, Крушинський, Танчак, Михайлів, Михавко

Жовта картка: Никитюк 2

Коментарі ()
Популярне зараз
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 3032
Діназ - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Діназ - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 835
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 4013
У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч 965
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО 885
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1214
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22132
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31646
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28877 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56568 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19134
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 52622 1