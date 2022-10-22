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Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес, МЮ та Челсі розпсали мирову: результати 13 туру АПЛ

Сьогодні 21:26 969 0
Результати матчів 13 туру АПЛ
Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес, МЮ та Челсі розпсали мирову: результати 13 туру АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У 13-у турі АПЛ відбулося 4 матчі.

Евертон розгромив Крістал Пелес. Віталій Миколенко відіграв увесь матч. Другий гол "іриски" забили з добивання після удару українця.

Чемпіонат Англії - АПЛ
13 тур, 22 жовтня

Ноттінгем - Ліверпуль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Авонії

Евертон - Крістал Пелес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Калвер-Льюїн, 2:0 - 63 Гордон, 3:0 - 84 Макніл

Манчестер Сіті - Брайтон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Голанд, 2:0 - 43 Голанд (пен), 2:1 - 53 Тросард, 3:1 - 75 Де Брейне

Челсі - Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Жоржиньо (пен), 1:1 - 90+4 Каземіро

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