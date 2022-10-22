Аллегрі: Тепер Ювентус більш схожий на команду

Ювентус здобув непросту перемогу над Емполі в 11 турі Серії А.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Тепер ми більш схожі на команду. Ми добре розпочали цей сезон, а потім зовсім неправильно провели один із ігрових тижнів, і саме це стримує нас у Серії А, тому нам потрібно скоротити це відставання.

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Перемога далася непросто, тому що протягом 60 хвилин Емполі дійсно змушував нас страждати, вони постійно пресингували і добре грали у пас. Ми могли подвоїти свою перевагу, а також ризикували втратити перевагу. Потім у другому таймі ми активізувалися, Емполі трохи відстав і вийшов дуже видовищний матч з великою кількістю моментів", – заявив Аллегрі.