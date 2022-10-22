Інсайдери натякнули на відхід Луческу з Динамо

Відомий інсайдер натякнув на відхід румуна з посади наставника Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу може покинути клуб.

Telegram-канал Динамо Київ Inside, відомий своїми влучними прогнозами щодо ситуації у київському клубі, недвозначно натякнув на відхід з Динамо головного тренера Мірчі Луческу.

Київська команда останнім часом демонструє вкрай невдалі результати. Під керівництвом Мірчі Луческу Динамо програло всі 4 матчі в Лізі Європи, а в УПЛ знаходиться в середині турнірної таблиці, маючи 9 очок із 18 можливих.

Нагадаємо, Луческу провів 50 матч на чолі Динамо в УПЛ.