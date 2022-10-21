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Піке, Альба та Бускетс можуть покинути Барселону влітку

Вчора 23:11 210 0
Гравці не входять на планів клубу
Піке, Альба та Бускетс можуть покинути Барселону влітку
#Альба, #Барселона, #Бускетс, #Жерар Піке, #Серджі Роберто

Джерело - ESPN.

Ветерани Барселони не входять до планів клубу на наступний сезон.

повідомляє ESPN.

Мова про Серджі Бускетса, Жерара Піке, Жорді Альбу і Серджі Роберто.

У Бускетса та Роберто закінчуються контракти наступного літа, а у Піке та Альби угоди діють до 2024 року.

Піке та Альба втратили місце у складі цього сезону, Бускетс залишається гравцем основи, а Роберто через травми регулярно грає на позиції правого захисника.

Очікується, що Бускетс ухвалить рішення про своє майбутнє після чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Барселона змушує Піке покинути клуб.

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