Джерело - ESPN.
Ветерани Барселони не входять до планів клубу на наступний сезон.
повідомляє ESPN.
Мова про Серджі Бускетса, Жерара Піке, Жорді Альбу і Серджі Роберто.
У Бускетса та Роберто закінчуються контракти наступного літа, а у Піке та Альби угоди діють до 2024 року.
Піке та Альба втратили місце у складі цього сезону, Бускетс залишається гравцем основи, а Роберто через травми регулярно грає на позиції правого захисника.
Очікується, що Бускетс ухвалить рішення про своє майбутнє після чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Барселона змушує Піке покинути клуб.