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Анчелотті - про Реал: Непереможних команд не буває

Сьогодні 16:39 146 0
Тренер Реала розповів про хорошу форму команди
Анчелотті - про Реал: Непереможних команд не буває
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Marca.

Мадридський Реал готується до складних моментів упродовж сезону.

Про це розповів наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

"В історії не було непереможних команд. Будь-яка команда може обіграти тебе. Ми вважаємо, що непереможних команд немає. Ми просто хочемо продовжити добре виступати. Мене не турбує спокій, який має команда. Ми не сумніваємося, що попереду на нас чекають складні моменти. Не знаю коли, але вони обов'язково будуть. Ми маємо бути готові до цього, як і минулого року".

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"Команда в порядку, вона набрала відмінний темп. Кожен матч - нова історія. Севілья намагається вибратися зі складної ситуації. Вони грають із самовіддачею, нам доведеться попрацювати. Легких матчів не буває", - сказав Анчелотті.

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