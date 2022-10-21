Анчелотті - про Реал: Непереможних команд не буває

Мадридський Реал готується до складних моментів упродовж сезону.

Про це розповів наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

"В історії не було непереможних команд. Будь-яка команда може обіграти тебе. Ми вважаємо, що непереможних команд немає. Ми просто хочемо продовжити добре виступати. Мене не турбує спокій, який має команда. Ми не сумніваємося, що попереду на нас чекають складні моменти. Не знаю коли, але вони обов'язково будуть. Ми маємо бути готові до цього, як і минулого року".