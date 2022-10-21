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Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги

Сьогодні 14:10 211 0
У поляка - найкращий дебют в Ла-Лізі від часів Роналдо
Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Ла-Ліга

Джерело - suspilne.media.

Нападник Барселони Роберт Левандовський повторив рекорд результативності у дебютних матчах чемпіонату Іспанії з футболу.

Дебютним голом в іспанській Ла-Лізі Роберт відзначився у серпні, коли дублем доклався до перемоги своєї команди над Реалом Сосьєдад (4:1). А вже цього тижня поляк забив двічі у матчі 10-го туру з Вільярреалом (3:0).

Два голи у ворота Вільярреала стали для Левандовські 10-м та 11-м у його дебютному сезоні в Іспанії. Відтак той став одним з п'яти гравців Барселони, що у своїх 10 перших іграх іспанської першості забили 10 або більше голів.

Актуально: Барселона - Вільярреал 3:0: Огляд матчу

Вперше у 1974 році це вдавалося Йогану Кройфу. 

Хто забивав 10+ голів у 10 дебютних матчах чемпіонату Іспанії:

Йоган Кройф (Барселона) - 1974 рік
Ганс Кранкль (Барселона) - 1978
Ромаріо (Барселона) - 1993
Роналдо (Барселона) - 1996
Роберт Левандовський (Барселона) - 2022
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