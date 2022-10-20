Реал зацікавився вінгером Баєра

Реал планує заплатити за футболіста близько €65-70 млн

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал планує посилити атакувальну лінію своєї команди після того, як клуб, швидше за все, покинуть Марко Асенсіо та Еден Азар.

Про це повідомляє Fichajes.

Однією з головних цілей вершкові для себе намітили вінгера Баєра Мусса Діабі.

На цю мить ринкова ціна Діабі становить близько € 60 млн, але леверкузенський Баєр може спробувати отримати трохи більше грошей на його продажу. Реал планує заплатити за футболіста близько €65-70 млн.

Французький футболіст провів за Баєр цього сезону 10 ігор у німецькій Бундеслізі, в яких забив один м'яч і віддав три результативні передачі. У Лізі чемпіонів на рахунку Діабі один гол у чотирьох зустрічах.

Нагадаємо Реал розгромив Ельче у 10 турі Ла-Ліги.