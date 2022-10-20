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Аталанта влітку робила запит щодо Мудрика

Сьогодні 19:55 52 0
Клуб не захотів платити гірникам 35 млн євро
Аталанта влітку робила запит щодо Мудрика
#Аталанта, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Tribuna.com.

Аталанта була одним із претендентів на вінгера Шахтаря Михайла Мудрика у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Відзначається, що бергамаски навіть робили запит в український клуб. У той момент гірники оцінювали 21-річного футболіста у 35 мільйонів євро, які Аталанта не була готова заплатити. Взимку команда витратила 20 мільйонів на Жеремі Бога, а також мала достатню кількість атакувальних гравців у складі.

Станом на сьогодні трансфер Мудрика через фінансове становище не може собі дозволити жоден з представників Серії А. Виключенням може стати хіба що Мілан, якщо в січні продасть Рафаела Леау.

Ціна на українця за останні місяці виросла до близько 50 мільйонів євро.

Нагадаємо Шахтар з дублем Мудрика розгромив Колос у 8 турі УПЛ.

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