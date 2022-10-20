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Чемпіонат Іспанії можуть призупинити через новий закон про спорт

Сьогодні 16:26 267 0
Чемпіонат Іспанії можуть призупинити через новий закон про спорт

Джерело - Tribuna.com.

Іспанська Ла Ліга обговорить тимчасову призупинку чемпіонату.

Про це повідомляє Cope.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас скликає позачергове засідання на 27 жовтня. На порядку денному буде можливість тимчасового припинення чемпіонату. Це пов'язано з новим законом про спорт. Поки закон не буде змінено, матчі можуть бути припинені

Претензії до закону пов'язані з тим, що він допускає одночасну участь у Ла-Лізі і європейській Суперлізі. Представники ліги і 16 клубів раніше зустрілись з міністром спорту та культури Мікелем Ісетою і висловили йому свою позицію.

Якщо закон не буде змінено, з 28 жовтня матчі в Іспанії можуть припинитись. В такому випадку у запланований строк не відбудуться 12-й тур Ла-Ліги і 13-й тур у Сегунді (другому дивізіоні).

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