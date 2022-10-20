ВАСТ знищив Рубікон у 6 турі Другої ліги

ВАСТ перервав серію з трьох поспіль поразок

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі Другої Ліги ВАСТ Миколаїв обіграв Рубікон.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Відзначимо, що матч ВАСТ – Рубікон мав відбутися на два тижні раніше, але був перенесений через масштабний ракетний обстріл України армією Росії. Вчора його проведенню завадила масштабна та тривала повітряна тривога у Київській області.

Чемпіонат України - Друга ліга

6 тур, 20 жовтня

ВАСТ Миколаїв - Рубікон 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Стеценко, 2:0 - 42 Крамаренко, 3:0 - 55 Шкіндер, 3:1 - 66 Сухомлинов 4:1 - 71 Гуменяк, 5:1 - 76 Стеценко