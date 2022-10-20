Шахтар - Колос 3:0: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Колосом у 8-у турі УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 жовтня
Шахтар - Колос 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Мудрик, 2:0 - 47 Тейлор, 3:0 - 56 Мудрик
Шахтар: Трубін, Конопля (46 Тейлор), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (62 Джурасек), Судаков (76 Криськів), Назарина, Зубков, Сікан (62 Траоре), Мудрик (62 Петряк)
Колос: Волинець, Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець, Оріховський (46 Богданов), Смирний (76 Задоя), Мякушко (88 Кузик), Болбат (76 Ісаєнко), Ільїн, Безбородько (61 Попов)
Жовта картка: Безбородько 40