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Шахтар - Колос 3:0: Огляд матчу

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Огляд матчу Шахтар - Колос
Шахтар - Колос 3:0: Огляд матчу
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув розгромну перемогу над Колосом у 8-у турі УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 жовтня

Шахтар - Колос 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Мудрик, 2:0 - 47 Тейлор, 3:0 - 56 Мудрик

Шахтар: Трубін, Конопля (46 Тейлор), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (62 Джурасек), Судаков (76 Криськів), Назарина, Зубков, Сікан (62 Траоре), Мудрик (62 Петряк)

Колос: Волинець, Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець, Оріховський (46 Богданов), Смирний (76 Задоя), Мякушко (88 Кузик), Болбат (76 Ісаєнко), Ільїн, Безбородько (61 Попов)

Жовта картка: Безбородько 40

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