Боруссія здолала Ганновер: результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.
Кубок Німеччини
1/16 фіналу, 19 жовтня
Ганновер - Боруссія Дортмунд 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 автогол Аррі-Мбі, 0:2 - 71 Беллінгем (пен)
Зандгаузен - Карлсруе 3:2 (2:0)
Пенальті 8:7
Голи: 1:0 - 8 автогол Амброзіус, 2:0 - 44 Жиров, 2:1 - 58 Ваніцек (пен), 2:2 - 72 Брайтгаупт
Падерборн - Вердер 3:2 (2:0)
Пенальті 5:4
Голи: 1:0 - 22 Платте, 2:0 - 42 Конте, 2:1 - 65 Біттенкур, 2:2 - 84 Вайзер
Фрайбург - Санкт-Паулі 2:1 ДЧ (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Дашнер, 1:1 - 90+3 Гінтер, 2:1 - 119 Грегорич
Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться ще 4 матчі Кубка Німеччини:
21:45. Аугсбург - Баварія
21:45. Регенсбург - Дюссельдорф
21:45. Уніон Берлін - Гайденгайм
21:45. Штутгарт - Армінія