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Боруссія здолала Ганновер: результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Сьогодні 22:12 113 0
Результати матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини
Боруссія здолала Ганновер: результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини
Фото: AFP
#Кубок Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини

1/16 фіналу, 19 жовтня

Ганновер - Боруссія Дортмунд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 автогол Аррі-Мбі, 0:2 - 71 Беллінгем (пен)

Зандгаузен - Карлсруе 3:2 (2:0)
Пенальті 8:7

Голи: 1:0 - 8 автогол Амброзіус, 2:0 - 44 Жиров, 2:1 - 58 Ваніцек (пен), 2:2 - 72 Брайтгаупт

Падерборн - Вердер 3:2 (2:0)
Пенальті 5:4

Голи: 1:0 - 22 Платте, 2:0 - 42 Конте, 2:1 - 65 Біттенкур, 2:2 - 84 Вайзер

Фрайбург - Санкт-Паулі 2:1 ДЧ (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Дашнер, 1:1 - 90+3 Гінтер, 2:1 - 119 Грегорич

Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться ще 4 матчі Кубка Німеччини:

21:45. Аугсбург - Баварія

21:45. Регенсбург - Дюссельдорф

21:45. Уніон Берлін - Гайденгайм

21:45. Штутгарт - Армінія

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