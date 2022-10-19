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Перенесений матч Арсенал - Манчестер Сіті відбудеться наступного року

Сьогодні 21:58 169 0
Гру з ПСВ перенесено на завтра, 20 жовтня
Перенесений матч Арсенал - Манчестер Сіті відбудеться наступного року
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Гра 12-го туру АПЛ між Арсеналом та Манчестер Сіті відбудеться на початку наступного року.

Про це повідомляє City Xtra.

Спочатку матч був запланована на 19 жовтня. 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II, через це було скасовано матч Ліги Європи "канонірів" з ПСВ, який був запланований на 15 вересня, бо для організації гри не вистачало поліціянтів через траурні заходи.

Гру з ПСВ перенесено на завтра, 20 жовтня, бо всі матчі групового етапу Ліги Європи мають бути зіграні до 3 листопада, до місячної перерви на зимовий чемпіонат світу.

У підсумку матч з Манчестер Сіті був перенесений на невизначений термін через щільність графіків команд.

Арсенал - ПСВ: де дивитися матч Ліги Європи

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