Минай мінімально здолав Металіст 1925 у 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у межах 8-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Єгор Твердохліб.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 жовтня
Металіст 1925 - Минай 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Твердохліб
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин (75 Бичек), Габелок, Кравченко, Ременюк, Пономар
Минай: Бандура, Рогозинський (66 Трубочкін), Гончар (87 Дмитрук), Горін, Нємчанінов, Вітенчук, Твердохліб, Хахльов (87 Байдал), Воробчак, Кулієв (81 Чуєв), Вишневський (81 Коломоєць)
Жовті картки: Немчанінов 18, Курило 49, Капінус 90+2, Бандура 90+3