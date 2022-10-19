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Минай мінімально здолав Металіст 1925 у 8 турі УПЛ

Сьогодні 19:34 207 0
Матч завершився з рахунком 0:1
Минай мінімально здолав Металіст 1925 у 8 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у межах 8-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Єгор Твердохліб.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 жовтня

Металіст 1925 - Минай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Твердохліб

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин (75 Бичек), Габелок, Кравченко, Ременюк, Пономар

Минай: Бандура, Рогозинський (66 Трубочкін), Гончар (87 Дмитрук), Горін, Нємчанінов, Вітенчук, Твердохліб, Хахльов (87 Байдал), Воробчак, Кулієв (81 Чуєв), Вишневський (81 Коломоєць)

Жовті картки: Немчанінов 18, Курило 49, Капінус 90+2, Бандура 90+3

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