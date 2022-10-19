Дніпро-1 та Інгулець зіграли внічию в 8 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 2:2

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Інгулець не визначили сильнішого в межах 8-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 19 жовтня

Дніпро-1 - Інгулець 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Адамюк, 1:1 - 55 Смоляков, 1:2 - 66 Смоляков, 2:2 - 68 Піхальонок

Дніпро-1: Юрчук, Адамюк (Танчик, 70), Логінов (Назаренко, 59) Сваток, Амаш, Рубчинський (Громов, 59 (Балулі, 80)), Сарапій, Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Когут, 80), Довбик

Інгулець: Кучер, Запорожець, Клименко (Марусич, 86), Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков (Кравчук, 76), Нагієв (Одарюк, 76), Саків, Кухарук

Жовті картки: Ченбай 75, Кучер 81