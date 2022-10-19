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Ворскла поступилася Руху в 8 турі УПЛ

Сьогодні 16:33 183 0
Ворскла поступилася Руху в 8 турі УПЛ
#Ворскла, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух мінімально переграв Ворсклу в 8-у турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Довгий.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 жовтня

Ворскла - Рух 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 28 Довгий

Ворскла: Різник, Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець, Скляр, Юрченко, Сефері, Олійник (Челядін 72), Степанюк (Козиренко 72), Марлісон (Річардс, 84)

Рух: Паньків, Кітела, Дідик, Слюбик, Лях, Сапуга, Довгий, Соломон (Руніч 71), Таллес (Притула 85), Мисик (Бойчук 58), Климчук

Жовті картки: Сапуга 17, Таллес 17, Кітела 60, Козиренко 86, Рунич 88

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