Ворскла поступилася Руху в 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух мінімально переграв Ворсклу в 8-у турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Довгий.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 жовтня
Ворскла - Рух 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 28 Довгий
Ворскла: Різник, Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець, Скляр, Юрченко, Сефері, Олійник (Челядін 72), Степанюк (Козиренко 72), Марлісон (Річардс, 84)
Рух: Паньків, Кітела, Дідик, Слюбик, Лях, Сапуга, Довгий, Соломон (Руніч 71), Таллес (Притула 85), Мисик (Бойчук 58), Климчук
Жовті картки: Сапуга 17, Таллес 17, Кітела 60, Козиренко 86, Рунич 88