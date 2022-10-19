Ворскла - Рух: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі УПЛ Ворскла прийме Рух.
Стартові склади команд:
Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Кравець, Марлісон, Юрченко.
Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Челядін, Яворський, Бацула, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Кравчук, Річардс.
Рух: Паньків, Кітела, Дідик, Слюбик, Лях, Таллес, Сапуга, Довгий, Климчук, Мисик, Соломон.
Запасні: Герета, Карабін, Руніч, Притула, Федор, Підгурський, Бойчук, Веремієнко, Холод.
Початок матчу о 13:00.