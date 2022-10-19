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Ворскла - Рух: Стартові склади команд

Сьогодні 12:37 180 0
Матч розпочнеться о 13:00.
Ворскла - Рух: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі УПЛ Ворскла прийме Рух.

Стартові склади команд:

Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Кравець, Марлісон, Юрченко.

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Челядін, Яворський, Бацула, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Кравчук, Річардс.

Рух: Паньків, Кітела, Дідик, Слюбик, Лях, Таллес, Сапуга, Довгий, Климчук, Мисик, Соломон.

Запасні: Герета, Карабін, Руніч, Притула, Федор, Підгурський, Бойчук, Веремієнко, Холод.

Початок матчу о 13:00.

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