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Довбик у старті Дніпра-1 на матч з Інгульцем

Сьогодні 12:13 187 0
Матч розпочнеться о 13:00.
Довбик у старті Дніпра-1 на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8 туру УПЛ СК Дніпро-1 зіграє з Інгульцем.

Стартові склади команд:

Дніпро-1: 33. Юрчук, 13.Амаш, 15.Логінов, 39.Сваток (кап), 3. Адамюк, 23. Бланко, 8. Піхальонок, 5.Сарапій, 22. Рубчинський, 9. Гуцуляк, 7. Довбик.

Запасні: 1.Рибак, 34. Танчик, 20. Горбунов, 6.Бузанелло, 29.Назаренко, 11. Громов, 10.Балулі, 25. Когут, 99. Гомес.

Інгулець: 13.Кучер, 5.Запорожець, 8.Клименко, 21.Ченбай, 25.Кучеренко, 26.Сидоренко, 28.Павлов, 29.Смоляков, 33.Напгієв, 44.Саків, 88.Кухарук.

Запасні: 12. Паламарчук, 7.Біліченко, 9.Марусіч, 14.Кравчук, 15.Коробенко, 19.Одарюк, 97. Резепов.

Початок матчу о 13:00.

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