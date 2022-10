У голосуванні за Золотий м'яч 2022 року нападник Тоттенгема Сон Хин Мін посів підсумкове 11-е місце.

Про це повідомляє ESPN.

Кореєць завоював найвище місце в історії для футболістів із Азії.

Son Heung-min recorded the highest ranking by an Asian player in Men's Ballon d'Or history 🇰🇷👏 pic.twitter.com/6xy6cQunri